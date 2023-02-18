Son Dakika
Hatay’da depremin 296. saatinde 3 kişinin kurtarıldığı enkaz dron ile görüntülendi
Hatay’da depremin 296. saatinde 3 kişinin canlı olarak kurtarıldığı Kanatlı apartmanı dron ile görüntülendi.
Genel 18.02.2023, 13:22
Hatay’da depremin 296. saatinde 3 kişinin canlı olarak kurtarıldığı Kanatlı apartmanı dron ile görüntülendi.
Hatay Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, depremin 296. saatinde 3 kişiyi canlı çıkartmıştı. İnanılmaz kurtuluşun yaşandığı o enkaz, dron ile görüntülendi. Görüntülerde arama kurtarma ekiplerinin, enkaz üzerinde çalışmalarını yürüttüğü görüldü.