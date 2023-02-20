Hatay’da depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı

Hatay’da kısa süre arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Deprem ile birlikte vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Hatay’da akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan depremzedeler, çevredeki güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı. Bazı depremzedelerin ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşanan panik kameralara yansıdı.