Hatay’da depremde evlerine girmeyenlere çorba dağıtıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba dağıtıldı.

Kırıkhan merkezli deprem sonrası bazı vatandaşlar korkudan evlerine girmedi. Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, geceyi sokakta geçiren vatandaşları ziyaret etti. Kırıkhan Belediyesi ve Kızılay tarafından sokakta kalan vatandaşlara çorba dağıtıldı.