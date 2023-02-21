Hatay’da deprem sonrası enkazlar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Hatay’da yıkılan binaların oluşturduğu enkazlar, dron ile görüntülendi.

Depremden etkilenen ve büyük yıkıma uğrayan bulunan Hatay’da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şehirde çalışmalar devam ederken, enkazlar kaldırılıyor. Çalışmalarda yıkımın boyutunun büyüklüğü de gözler önüne seriliyor. Dron ile görüntülenen Hatay’da yıkılan binalar dikkat çekiyor.