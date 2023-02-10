Hatay’da deprem sonrası camiler mahzun kaldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 deprem sonrası Hatay’da hasar gören ve minareleri yıkılan camiler mahzun kaldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da camilerde büyük hasar alarak minareleri yıkıldı. Camiler cuma namazında mahzun kalırken depremin verdiği hasar ise dron ile havadan görüntülendi.