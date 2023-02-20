Hatay’da deprem

Hatay’da çevre illerde hissedilen 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı.