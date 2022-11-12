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Hatay’da "Çök Kapan Tutun" tatbikatı
Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı Hatay’da da saat 18.57’de gerçekleştirildi.
Genel 12.11.2022, 20:01
Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı Hatay’da da saat 18.57’de gerçekleştirildi.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yaşlı vatandaşlar, evlerinde tatbikata eşlik ettiler. Deprem anonsunun ardından “Çök-Kapan-Tutun” taktiğiyle yaşlı vatandaşlar kendilerini korumaya aldı.
Deprem tatbikatına evlerinde eşlik eden yaşlılar , AFAD ekiplerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda “Çök-Kapan-Tutun” hareketleriyle kendilerini korumaya aldıklarını söylediler.