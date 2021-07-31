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Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Genel 31.07.2021, 06:58
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alibeyçağıllı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Günün ilk ışıklarıyla helikopterle de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.