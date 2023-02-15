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Hatay’da bir kadın ve iki çocuk 228. saatte sağ olarak kurtarıldı
Hatay’da bir kadın ve iki çocuk, depremin 228. saatinde sağ olarak kurtarıldı.
Genel 15.02.2023, 17:39
Hatay’da bir kadın ve iki çocuk, depremin 228. saatinde sağ olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Oymak Sokak’taki Uğur Apartmanı’nın enkazından ses geldiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı. Kurtarma ekipleri depremi 228. saatinde bir kadın ve iki çocuğa ulaşmayı başardı. Enkazdan çıkartılan Ela isimli kadın ve iki çocuk, hastaneye sevk edildi.