Hatay’da ’Ay halkası’ görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde ’Ay halkası’ görüntülendi. Ay’ın çevresinde oluşan beyaz halka, sosyal medya kullanıcılarını meraklandırdı.

Ender bir doğa olayı olarak bilinen ’Ay halkası’ depremin vurduğu Hatay semalarında görüldü. Sosyal medyada birçok fotoğraf paylaşan kullanıcılar, tedirginliklerini anlatan paylaşımlarda bulundu. Uzmanlar gökyüzünde oluşan buz kristallerinin neden olduğu doğa olayının, zaman zaman gözle görülebileceğine dikkat çekerek, yükselen buz kristallerinin altıgen formunun ayın etrafından bir halka oluşturduğunu belirtiyor. Bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez olabileceği belirtiliyor.