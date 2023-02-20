Hatay’da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı

Hatay’da bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olarak bilinen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkılan kilisenin çan kulesi ise ayakta kaldı. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi. Depremde yıkılan kilise havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin etkisiyle Hatay Antakya Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görüldü. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi. Öte yandan, kilisenin enkazı havadan görüntülendi.

“Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi”

Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, “Kilisemizin 700 yıllık bir tarihi var, yaklaşık 100 aile bu köyde yaşıyor. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı. Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah’a şükür bir can kaybımız yok. Kilisemizin tarihi çok eski, yaklaşık 700 yıllık. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor, yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz” dedi.