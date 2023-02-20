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Hatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Genel 20.02.2023, 20:28
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.