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Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Genel 18.12.2022, 21:27
Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 21.13 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.67 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

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