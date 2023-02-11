Hatay’a 7 noktadan su verilmeye başlandı

Depremin ilk gününden itibaren Hatay’ın çöken su sistemini ayağa kaldırmak için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Soğukpınar, Serinyol ve Mezbaha üretim tesislerinden bugün sisteme su arzına başladı. Hatay’a 7 noktadan su verilmeye başlanmış oldu. ASAT, kanalizasyonlarda da temizlik yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri Hatay’a depremin ilk gününden bu yana çöken şebeke suyunu hayata geçirmek için çalışıyor. Temiz suya ulaşılmasının olabilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi için büyük önem taşıması nedeniyle depremin hemen ardından kolları sıvayan ASAT ekipleri, geceli gündüzlü bir çalışma sergiliyor. Depremin ilk günlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hatsu Genel Müdürlüğüne ait 4 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisini makina ekipman ve teknik desteği ile faaliyete geçiren, mahallelerdeki kuyulardan da temiz su teminine başlayan ASAT, bugün de 3 su üretim tesisini sisteme dahil etti.

Ana hatlarda tamirat devam ediyor

ASAT, Hatay’da Hassa, Aktepe, Kırıkhan, Mezbaha, Seriyol, Soğukpınar ve merkez içme suyu tesisi ile arıtma tesisi ishale hatlarını faal duruma getirdi. Ana şebeke verilen su ile de depremin oluşturduğı kırılmalar ortaya çıkıyor. Tespit edilen kırılmalar, tamir ediliyor ve su basılarak bir sonraki kırık tespit ediliyor. Derin kazı gerektiren ana hatlardaki kırılmaların tamiratı, suyun boşalması gerektiği için uzun sürüyor. Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi’nde zarar gören 350 metrelik su şebeke borusu ASAT ekiplerince değiştirildi.

Arazözler ile temiz su taşınıyor

Hatay merkezi ile Hassa ve Kırıkhan ilçelerine su arzına başlayan ASAT ekipleri, 2 gündür şebekedeki sorunların çözülmesi ile ilgili çalışıyor. Hatay’da 46 araç ve 80 personel ile Hatay’ın su şebekesini ayağa kaldırmak için çalışan ASAT, depremden kurtulan vatandaşlara temiz su ulaşabilmesi için 24 saat esasıyla çalışıyor. ASAT arozözleri 24 saat boyunca suyun iletilemediği mahallelerdeki vatandaşlara temiz su taşıyor, sağlam olan cami su depolarının dolumunu sağlıyor. ASAT’ın kombine araçları ise tıkandığı tespit edilen kanalizasyon temizliği yapıyor.

Sismik cihazla kurtarma çalışmalarına destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, diğer yandan da su arızalarını tespit için kullanılan akustik cihazlarla çöken binalarda depremzede arıyor. Hatay’da akustik cihaz kullanan 12 ASAT ekibi, onlarca kişinin bulunduğu noktayı tespit edip, sağ olarak çıkartılmasına öncülük ediyor.