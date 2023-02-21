Hatay Valiliğinin tarihi binası depremde yıkıldı

Hatay’da dün akşam yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Hatay Valiliğinin tarihi binasının bir kısmı da yıkıldı. Tarihi bina dron ile havadan görüntülendi.

Hatay’da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, hava aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Hatay Valiliği’nin tarihi binasının bir kısmının yaşanan depremde yıkıldığı görüldü. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

(ÖFA-SB-