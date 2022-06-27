Hatay Valiliği’nden Ümit Özdağ açıklaması

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a gelerek sınıra mayın döşeyeceğini açıklamasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemesi adına kanunların verdiği yetkiler ile önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatayımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir üslup ile ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi huzurun temin edilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi.