Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırkent böyle görüntülendi

Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırken dron ile görüntülendi. Depremzede çadırları ile dolan stadyumun kalesinde çocukların top oynadığı görüldü.

Depremin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde Samandağ Stadyumu içerisine çadırkent kuruldu. Yüzlerce ailenin kaldığı çadırkentte çocuklar da unutulmadı. Kurulan etkinlik çadırında boyama yapan ve resim çizen çocuklar, keyifli anlar geçirdi. Çadırlarla dolan stadyumun tek boş kalan yeri ize kaleleri oldu. Çocukların stadyum kalesinde futbol oynadığı anlar dron kamerasına yansıdı.