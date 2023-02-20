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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor
Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, 6.4’lük depremin ardından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Genel 20.02.2023, 23:42
Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, 6.4’lük depremin ardından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi için tahliye kararı çıktı. Hastane bahçesinde bulunan çadırlarda durumu iyi olan hastalara müdahale edilirken, durumu ağır olanlar ambulanslarla çevre hastanelere naklediliyor.