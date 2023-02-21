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Hatay merkezli 6.4 şiddetli deprem Suriye’de güvenlik kamerasına yansıdı
Merkez üssü Hatay olan deprem, Orta Doğu’da birçok ülkede hissedildi. Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır’da da hissedildi. Depremin hissedildiği Suriye’de halk kendini sokaklara attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Genel 21.02.2023, 02:33
Merkez üssü Hatay olan deprem, Orta Doğu’da birçok ülkede hissedildi. Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır’da da hissedildi. Depremin hissedildiği Suriye’de halk kendini sokaklara attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.