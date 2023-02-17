Hatay EXPO alanında bulunan Düğmeli Ev sapasağlam ayakta

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay’da da büyük bir yıkıma neden olurken, Hatay Expo Alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Düğmeli Ev sapasağlam ayakta duruyor. Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde yüzyıllardır kullanılan bir teknikle harç kullanmadan yalnızca taş ve ağaçtan desteklerle yapılan Düğmeli Ev, doğru teknik ve malzeme kullanımının önemini bir kez daha gösterdi.

“Medeniyetler Bahçesi” temasıyla Hatay’da düzenlenen Expo 2021 alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi, içinde Düğmeli Ev bulunan Antalya Bahçesi ile katıldı. Teması, kuraklık, iklim değişikliği ve depremler olan Antalya Bahçesinde depremlere dikkat çekmek için Akseki ve İbradı yöresine ait geleneksel Düğmeli Ev inşa edildi. Düğmeli Ev 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme rağmen hiçbir zarara uğramadı. Hatay Expo alanında bulunan Antalya Bahçesinde yer alan düğmeli ev, afetin ardından depremzede vatandaşları da misafir etti.

Harç kullanılmadan yapılıyor

Akseki ve İbradı bölgesinde yüzyıllardır kullanılan bir yöntemle harç kullanılmadan yalnızca taş ve ağaç kütüklerle yapılan düğmeli evler depreme dayanıklılığı ile biliniyor. Bu özgün mimaride, evler ahşap iskeletli çerçeve sistemi ve taş yığma duvarın birleşimiyle oluşuyor. Yapılarda dayanıklılığı artıran en önemli unsur ise her 50 santimde taşların arasına konulan ahşap hatıllar. Dayanıklı ağaçlardan elde dilen hatıllar binada ağırlığı yatay bir şekilde dağıtmak ve duvarlarda dikey çatlamaları engellemek amacıyla kullanılıyor.

Yüzlerce yıllık yapım tekniği

Hayat Expo alanında Antalya Bahçesi’nin yapımında görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli Peyzaj Mimarı Ufuk Sarımehmetoğlu, “Bahçemizi yaparken temel hedefimiz iklim değişikliği, yangınlar ve depremlere dikkat çekmekti. Manavgat yangınının hemen ardından inşa ettiğimiz Antalya Bahçesinde kuraklık ve yangın konusunu son derece güzel işlemiş ve ödül almıştık. Hatay Expo’da bu binayı yaparken amacımız sadece farkındalık oluşturmaktı. Bu büyük depremin ardından bina ayakta kaldı ama keşke böyle test edilmeseydi. Çok üzgünüz” dedi.