Son Dakika
Yavoriv Belediye Başkanı Matselyukh: “NATO’ya sesleniyorum, Ukrayna topraklarındaki hava sahasını kapatın”
Hatay Erzin’e kar yağdı
Hatay’ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.
Genel 13.03.2022, 16:44
Hatay’ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.
Erzin’e bağlı Kuyuluk, Kızlarçayı ve Başlamış mahallelerinde daha yoğun olan karın kalınlığı yaklaşık 7-8 santimi buldu. Mahallelerin daha yukarı kesimlerinde ise karın kalınlığı 15-20 santimi buldu. 10 yıl aradan sonra kar yağması özellikle çocukları mutlu etti.