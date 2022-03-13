Hatay Erzin’e kar yağdı

Hatay’ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.

Erzin’e bağlı Kuyuluk, Kızlarçayı ve Başlamış mahallelerinde daha yoğun olan karın kalınlığı yaklaşık 7-8 santimi buldu. Mahallelerin daha yukarı kesimlerinde ise karın kalınlığı 15-20 santimi buldu. 10 yıl aradan sonra kar yağması özellikle çocukları mutlu etti.