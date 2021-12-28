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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: “(EXPO 2022) 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz”

Hatay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2022 hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Hem yurt içinden hem de dünyadan birçok ticaret erbabını, turizm sektörü ile tarımla, gastronomi, tarih, kültür ve botanik ile uğraşan birçok insanı Hatay’da misafir etmek istiyoruz. 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz. Bunların en az 500 bin kadarı yurtdışından olsun istiyoruz” dedi.

Genel 28.12.2021, 10:26 28.12.2021, 10:37
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: “(EXPO 2022) 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz”

Hatay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2022 hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Hem yurt içinden hem de dünyadan birçok ticaret erbabını, turizm sektörü ile tarımla, gastronomi, tarih, kültür ve botanik ile uğraşan birçok insanı Hatay’da misafir etmek istiyoruz. 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz. Bunların en az 500 bin kadarı yurtdışından olsun istiyoruz” dedi.

CHP’li Belediyeler Toplantısı dolayısıyla Ankara’da bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 2022 yılında Hatay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, “Bu bizim 2016 yılından beri hazırlandığımız ve inşallah 1 Nisan 2022 yılında açacağımız dünyadaki 3’üncü büyük organizasyon. FİFA Dünya Kupası ve Olimpiyatlardan sonraki en büyük organizasyon. Hem kültürel hem de ekonomik anlamda çok büyük katkılar sağlayan önemli bir organizasyon. İki kere ertelemek zorunda kaldık. Tarihin değişmesi gerekiyordu. Çünkü milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir virüs ile karşı karşıya dünya. Bu virüsün pandemi seviyesinin yüksek olmasından dolayı iki defa tarih değişikliği söz konusu oldu. Ama artık 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"1 Nisan’dan itibaren bu büyük organizasyonumuza EXPO’ya başlayacağız"

Hatay’a gelecek ziyaretçileri birçok farklı aktivite ve etkinliğin beklediğine dikkat çeken Belediye Başkanı Savaş, “İnşallah Ramazan’ın başlangıcı ile birlikte 1 Nisan’dan itibaren bu büyük organizasyonumuza EXPO’ya başlayacağız. Hem yurt içinden hem de dünyadan birçok ticaret erbabını, turizm sektörü ile uğraşanı, tarımla, gastronomi, tarih, kültür ve botanik ile uğraşan birçok insanı Hatay’da misafir etmek istiyoruz. 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz. Bunların en az 500 bin kadarı yurtdışından olsun istiyoruz. Bir de işin başka bir boyutu var. Yıllardır kan ve gözyaşı var. Gerek Kuzey Afrika, gerek Ortadoğu’nun farklı noktalarında hep insanlar arasında bir iletişim sıkıntısı var ve kardeş kanı akıyor. Bütün bu olumsuzlukların da bir kısmı bize yansıyor. Biz biraz da bu negatif ortamı bitirmek ve insanların birbirine pozitif düşüncelerle yaklaşması, empati yapabilmesi için güzel bir organizasyon yapacağız. Tüm Türkiye’den ve dünyadan misafirlerimizi EXPO’ya bekliyoruz” diye konuştu.

“Organizasyon, Antakya Defne ve İskenderun Arsuz bandında 320 dönüm arazi içerisinde olacak”

Pandemi nedeniyle iki kez ertelenen EXPO’nun 1 Nisan 2022 yılı itibariyle başlayacağını ve Hatay’ın bu organizasyona çok iyi hazırlandığını vurgulayan Savaş, “Biz iyi hazırlandık. İki ayrı alanda yapıyoruz, Antakya Defne ve İskenderun Arsuz bandında 320 dönüm arazi içerisinde olacak. Burada gastronomi olacak, ekonomi olacak, tarım olacak, botanik olacak, eğlence olacak, eğitim, kültürel faaliyetler, el sanatları olacak. Özellikle de kurduğumuz arkeopark ile bulduğumuz tarihi kalıntıları insanlar ile buluşturacağız. Tabi ki iki tarafta da gastronomi olacak. Antakya Defne’de daha çok ülkemizdeki şehirlerimiz ve onların birikimleri olacak. İskenderun Arsuz bölgesinde de dünyadan gelen şehirlerin birikimleri olacak. Onların kültürel faaliyetleri, gastronomisi, bahçesi olacak ve her iki alanda da gelen insanlarımız 3 yaşından 73 yaşına kadar kendileri ile ilgili bir şeyler bulacaklar. Gitmeden önce de sevdikleri yemekler ile midelerini doldurarak oradan ayrılacaklar” şeklinde konuştu.

“Hatay olarak, 2017 yılından itibaren UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehriyiz”

Hatay’ın tescilli gastronomi şehri olduğuna da dikkat çeken Savaş, EXPO’ya gelecek ziyaretçileri 600’ün üzerinde farklı çeşit yemeğin beklediğini vurgulayarak, “2017 yılından itibaren Hatay olarak UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehriyiz. Bu gastronomi şehrine gelen insanlar tabi ki her şeyi görecek ama biraz da yemeklerimizi yiyecek. 600’ün üzerindeki yemeğimizin en azından bir kaçını tadacak ve ondan sonra şehrimizden ayrılacaklar. Biz Hatay’ın tarih, kültür ve medeniyet şehri olması, 13 ayrı medeniyete, 27 kültüre ev sahipliği yapması, 3 tane semavi dinin Anadolu’daki ilk ibadet yerleri, ilk uğrak noktaları olması, İpek Yolu’nun Akdeniz’e açılan kapısı olması, aynı zamanda ilk Olimpiyatların orada yapılmış olması, ilk ışıklandırılan caddenin Hatay’da olması çok önemli. Ayrıca yüz yıllarca Roma Bizans döneminde, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Anadolu bileşkesinde büyük bir ticaret merkezi olması ve birçok rengi aynı anda orada barındırarak barış içerisinde yaşaması dolayısıyla Hatay hem gezilecek hem de görülecek çok önemli bir şehir. Bu şehrin mensubu olmaktan ve belediye başkanı olmaktan gurur duyuyor ve bu şehrin marka değerini daha da yükseltmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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