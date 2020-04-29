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Hastanede evlenen lösemi hastası Yavuz Uygur’dan acı haber

GEÇEN YIL LÖSEMİ TEŞHİSİ KONAN VE NİSAN AYI BAŞINDA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK TARAFINDAN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE NİŞANLISI NİLGÜN SAVAŞ İLE NİKAHLARI KIYILAN YAVUZ UYGUR HAYATINI KAYBETTİ.

Hastanede evlenen lösemi hastası Yavuz Uygur’dan acı haber

GEÇEN YIL LÖSEMİ TEŞHİSİ KONAN VE NİSAN AYI BAŞINDA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK TARAFINDAN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE NİŞANLISI NİLGÜN SAVAŞ İLE NİKAHLARI KIYILAN YAVUZ UYGUR HAYATINI KAYBETTİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:08
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Hastanede evlenen lösemi hastası Yavuz Uygur’dan acı haber

Geçen yıl Lösemi teşhisi konan ve Nisan ayı başında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Nilgün Savaş ile nikahları kıyılan Yavuz Uygur hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçen yıl Temmuz ayında Lösemi teşhisi konan Yavuz Uygur ile nişanlısı Nilgün Savaş’ın nikâhını tedavi gördüğü hastanede Nisan ayı başında kıymıştı. Ancak Uygur’dan acı haber geldi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde hastane odasında nikahını kıydığı Lösemi hastası Yavuz Uygur’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkan Çalık, acı haberi “Çok üzgünüm. Geçtiğimiz günlerde hastanede nikahlarını kıydığım, eşine büyük bir aşkla bağlı olan Yavuz Uygur’u maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum” mesajıyla paylaştı.

“Mücadele etmeye devam, pes etmek yok” demişti

Nişanlısı Nilgün Savaş ile eylül ayında evlenmeyi planlarken mayıs ayına nikah günü almaya karar veren Yavuz ve Nilgün çifti, tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu korona virüs salgınından dolayı evlilik planlarını öne alınca nikahı da hastane odasında gerçekleştirmişlerdi. ‘Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu beraberliğe’ evet diyen çiftin nikahlarını kıyan ve kendisi için oldukça özel bir nikah olduğunu belirten Çalık, “Benim için özel bir nikah olacak. Ancak sizlerden birkaç ricam olacak; ömür boyu mutlu olmanızı ve bir an önce ayağa kalkmanı istiyorum. Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel evlatlar da yetiştireceğinize inanıyorum. Mücadele etmeye devam, pes etmek yok. Makamımda sizleri bekleyeceğim” demişti.

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