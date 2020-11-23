Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

“Yuva” temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Hasan Âli Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması”nda ödül kazananlar, çevrim içi düzenlenen törende bir araya geldi. Törende yaptığı konuşmada “Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda birçok büyük edebiyatçının öğretmen kökenli olduğunu görüyoruz” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin bu çabalarının çocuklara ve tüm topluma ilham kaynağı olacağını belirtti.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen Hasan Âli Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yazma Yarışması’nın ödül töreni çevrim içi ortamda gerçekleşti. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulu üyeleri ve dereceye giren öğretmenler katıldı. Törende yaptığı konuşmada öğretmenlerle sanat vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu taşıdığını ifade eden Bakan Selçuk, “Öğretmenler Günü arifesinde düzenlediğimiz bu tören, sıradan bir organizasyon değil. Merkezinde insan olan öğretmenlik mesleğini icra edenlerin sahip olması gerektiği ruh inceliğini gördüğümüz bir etkinlik. Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda görüyoruz birçok büyük edebiyatçı öğretmen kökenli ve onlar Türk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına düşen görevin edebiyata emek veren öğretmenlerin teşvik edilmesi, tüm toplumun ve çocukların sanatla yoğrulmasına imkân sağlamak olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Öğretmenlerimizin çalışmalarını, ülkenin kılcal damarlarından süzülüp gelmiş usta işi eserler olarak görüyorum ve geleceğe dair umutlarım artıyor. Bütün öğretmenlerimizin yazma tutkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulunuyorum. Bu çabanızın çocuklarımıza ve çevrenize ilham kaynağı olacağından şüphemiz yok” diye konuştu.

Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğretmenler söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bin 300 eserin başvurduğu yarışmada Erzincan’dan Ahmet Nayir, “Ayaz”; Ordu’dan Nuri Keçeci, “Didergin”; Gaziantep’ten Çağrı Subaşı, “Devlet Kucağı”; Malatya’dan Esra Bitmez, “Artakalan”; Yalova’dan Taner Çalıkoğlu, “Hoşça Kal Dünya’”; İzmir’den Gülşen Güzey, “Evler, Annem ve Babam” adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü, yarışmaya Aydın’dan “Ağustos Böceği ve Karınca” adlı çalışmasıyla katılan Gökhan Acar’a takdim edildi. Siirt’ten Agit Destan, “İçindekiler” adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bakan Selçuk, yarışmada “Koku” adlı öyküsüyle ikinci olan Zonguldak’tan Esra Kahya ve “Evin Hâlleri” adlı öyküsüyle birinciliğe layık görülen Tokat’tan Mustafa Soyuer ve tüm kazananlara ödüllerini dijital ortamda takdim etti.

Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulunda görev yapan Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Necip Tosun, Hüseyin Su, Ethem Baran ve Osman Çeviksoy’a da teşekkürlerini ileterek plaketlerini takdim etti.