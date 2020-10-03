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Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü
AMASYA’NIN SEMBOLÜ OLAN HARŞENA DAĞI, AZERBAYCAN'A DESTEK İÇİN KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ RENKLERE BÜRÜNDÜ.
Genel 03.10.2020, 08:16
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Amasya’nın sembolü olan Harşena Dağı, Azerbaycan’a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü.
Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali sonrası düzenlenen operasyonlara destek olmak amacıyla “Harşena Dağı ve Harşena Kalesi’ni bulunduğu dağı Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlattı.
Harşena Dağı’nın ortasına Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
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