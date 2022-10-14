Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Hagrid rolüyle hafızalara kazınan İngiliz aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Hagrid rolüyle hafızalara kazınan ünlü İngiliz aktör Robbie Coltone 72 yaşında hayatını kaybetti. Coltrane’in menajeri Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya’daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Harika bir aktör olmasının yanı sıra çok zekiydi. 40 yıl boyunca onun menajerliğini yapmış olmaktan büyük gurur duyacağım ve onu çok özleyeceğim" dedi.