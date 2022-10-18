Harry Potter filminin sevilen oyuncusu haytını kaybetti!

Harry Potter serisinin sevilen yüzlerinden Hagrid karakterini canlandıran ünlü aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti. Bu haber sinema dünyasını yasa boğarken sevenleri ve filmde birlikte rol aldığı birçok isim sosyal medya paylaşımlarında bulunarak ünlü oyuncuya sevgisini dile getirdi. Emma Watson, sosyal medya hesabında Coltrane ile olan bir fotoğrafını paylaşarak onun ne kadar ince ve kibar biri olduğunu ve hiç unutulmayacağını yazdı.

Ayrıca Coltrane'in menajeri Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Harika bir aktör olmasının yanı sıra çok zekiydi. 40 yıl boyunca onun menajerliğini yapmış olmaktan büyük gurur duyacağım ve onu çok özleyeceğim" dedi.