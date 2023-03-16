Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nden 18 Mart’ta yapılacak CHP-HDP görüşmesine tepki

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 18 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan CHP-HDP görüşmesine tepki gösterdi.

18 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) arasındaki görüşmenin Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde yapılacak olmasına şehit ve gazi aileleri tepki gösterdi. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Alparslan Fırat, “Bu görüşmeye engel olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

2005 yılında Mardin’in Mazıdağı ilçesinde terörle mücadelede girdiği çatışmada gazi olan Fırat, yapılacak görüşme nedeniyle çok üzgün olduklarını ve seçilen tarihin en az görüşme kadar yanlış olduğunu söyledi. Fırat, “18 Mart tarihi bizim için çok değerli bir tarihtir. 108. yıldönümü olan Çanakkale Zaferi’ni kutlayacağız ama bu haberi aldıktan sonra şehit ve gazi ailelerimizin kırmızı çizgisi olan HDP’nin CHP ile görüşmesi bizi üzmüştür. Şehit ve gazi aileleri olarak buna tepkisiz kalmayacağımızı dile getirmek istedik. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için bedeller ödedik. Hem bu coğrafyada hem de dışarıda ödemeye devam ediyoruz. Bu görüşmeye engel olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisinde HDP’nin genel kurulu PKK ile arasına bir mesafe koyamaması, PKK terör örgütüne terör örgütü diyememesi bizi üzmektedir. Çünkü bu ülkenin vergisiyle maaş alıp, çıkıp kürsüde halen üzerine basarak PKK’nın silahşörlüğünü yapan insanları el üstünde tutup orada alkışlatmaları bizim kanımıza dokunuyor. Biz dernek olarak bu konunun takipçisi olacağız. HDP ile kim görüşüyorsa, kim muhatap oluyorsa hangi siyasetçi olursa olsun biz tepki göstereceğiz. HDP bizim kırmızı çizgimizdir. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Haftası için düzenlenecek törenden dolayı verilen randevunun yanlış olduğunu, o tarihte biz şehitlerimizi anarken HDP ile oturup pazarlıklar yapılması şehit ve gazi aileleri olarak bizi derinden yaralamıştır” dedi.