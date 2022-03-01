Harkov’da Rus askerleri rehin alındı

Ukrayna ordusu, saldırıların yoğunlaştığı Harkov’da Rus askerlerini rehin aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Rus ordusunun saldırılarının yoğunlaştığı ülkenin en büyük 2’nci şehri ve kuzeydoğusunda yer alan Harkov’da onlarca Rus askeri Ukrayna ordusu tarafından rehin alındı. Rus askerler elleri kelepçeli bir şekilde Ukraynalı askerler tarafından askeri bölgeye götürüldü.

Öte yandan, sabah saatlerinde Harkov’da bulunan Valilik binasına yapılan roketli saldırıda 1’i çocuk en az 6 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.