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Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
Genel 24.01.2022, 16:42
Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
(İSTANBUL) Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.