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Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

DİYARBAKIR’DA HARABE EVDE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN VE DEFALARCA HIRSIZLARIN HEDEFİ OLAN 80 YAŞINDAKİ HASAN ERKUS'UN YARDIMINA HAYIRSEVER ÖĞRETMEN RAMAZAN MERVAN KURT YETİŞTİ. YENİ BİR EV KİRALANIP İÇİ DÖŞENEN EVİNİ GÖREN HASAN DEDE, MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

DİYARBAKIR’DA HARABE EVDE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN VE DEFALARCA HIRSIZLARIN HEDEFİ OLAN 80 YAŞINDAKİ HASAN ERKUS'UN YARDIMINA HAYIRSEVER ÖĞRETMEN RAMAZAN MERVAN KURT YETİŞTİ. YENİ BİR EV KİRALANIP İÇİ DÖŞENEN EVİNİ GÖREN HASAN DEDE, MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

24 Nisan 2020 Cuma 11:51
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Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

Diyarbakır’da harabe evde yaşam mücadelesi veren ve defalarca hırsızların hedefi olan 80 yaşındaki Hasan Erkus’un yardımına hayırsever öğretmen Ramazan Mervan Kurt yetişti. Yeni bir ev kiralanıp içi döşenen evini gören Hasan dede, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Sur ilçesinde harabe bir evde hayatını sürdürmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Erkus, son bir yılda defalarca hırsızların hedefi oldu. Yıkılma tehlikesi olan evde yaşama tutunmaya çalışan Hasan Erkus’un durumu bir vatandaş tarafından sosyal medyada duyuruldu. Hasan Erkus’un içinde bulunduğu durumu gören hayırsever vatandaşlar hemen harekete geçti. Ramazan Mervan Kurt ve Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği gönüllüleri yaşlı adama ulaştı. Mervan öğretmen ve dernek üyeleri, Hasan Erkus’a yeni bir ev kiralayarak içini eşyalarla doldurdu. Mervan öğretmen ve dernek üyeleri tarafından yeni evine davet edilen Hasan Erkus, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Evini gözyaşları içerisinde dolaşan yaşlı adam, kendisine yardım edenlere dua ve teşekkür etti.

Yardımsever öğretmen Ramazan Mervan Kurt, "Ne zaman yaşlı bir adamı çaresiz bir halde görsem babam gelir aklıma. Birilerinin çalıp yıktığını tamir etmeye çalıştık. Evet ağladı, ağladık. Fakat hepsi mutluluktan. Umarım bu video hiç yaşlanmayacağını düşünüp yaşlılara kötü muamele edenlerin yüreğine de bir tutam sevgi yerleştirir" notuyla o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hasan Erkus’un evinin kapısına ise "Hasan dedenin evi 7/24 torunları tarafından korunmaktadır" notu asıldı.

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