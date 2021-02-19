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Hanau’daki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından katledilen 4’ü Türk 9 kişi, öldürülmelerinin 1.yılında düzenlenen törenle anıldı.

Genel 19.02.2021, 15:51
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Hanau’daki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından katledilen 4’ü Türk 9 kişi, öldürülmelerinin 1.yılında düzenlenen törenle anıldı.

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde 4’ü Türk 9 kişi, ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından öldürülmüştü. Hayatını kaybedenler saldırının birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Cami’inde ırkçı Alman tarafından öldürülen kurbanlar için Cuma namazı öncesi hayatlarını kaybedenler için Sela ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Merkez Cami’indeki anma merasimine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Almanya’da faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Cuma namazının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve beraberindeki heyet hayatını kaybeden aileleri ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Kıran başkanlığındaki heyet daha sonra ve ırkçı terör saldırısının yapıldığı Heumarkt’a gelerek ölenler için çiçek bıraktılar. Heyet daha sonra Sedat Gürbüz’ün mezarına giderek dua edildi.

Almanca bildiri okundu

Hanau’da faaliyette bulunan derneklerin oluşturduğu "Birlikte Teröre ve Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı girişimi" ırkçı Alman tarafından ilk katliamın yapıldığı Heumarkt’ta Almanca bildiri okuyarak saldırıyı bir kez daha kınadı. Mölln, Solingen ve NSU cinayetleri gibi ırkçı saldırılar listesinde Hanau saldırısının da olduğu belirtilen açıklamada, Almanya’da 1 yılda kayıtlara geçen 900’ün üzerinde İslam düşmanlığı ve karşıtlığı sonucu saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu saldırıların buz dağının görünen kısmı olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Hanau ırkçı terör saldırısında ölen kurbanları saygıyla anıyoruz. Kurban yakınlarına ve saldırıdan kurtulanlarla en derin üzüntülerimizi ve acılarını paylaşıyoruz. Almanya’nın ortasında 9 kişinin ırkçı bir saldırıda öldürülmesi hayatımızı sarstı ve vatan hislerimizi zedeledi. Irkçı saldırıda saldırı da Türk, Boşnak veya Romanya vatandaşları ölmedi, onlar Hanau`un vatandaşları ve bu toplumun çocuklarıydı.

Bu olayla birlikte Hanau da göçmen kökenlilerin insanlık dışı yabancı düşmanlığı sonucu katledilen Mölln, Solingen ve NSU cinayetler listesinde yerini aldi. Söz konusu ırkçı motifli saldırıların hedefi ülkemizde farklı kültüre ait insanların barış içinde birlikte yalamasını yıkmaya yöneliktir. Sadece geçen yıl 900`ü aşkın İslam düşmanı ve Müslüman karşıtı olay kayıtlarına geçti ki, bu sayı buz dağının görünen yüzüdür. Sosyal medya ve aşırı sağcı ideoloji sahibi partilerin meclislere girmesiyle birlikte toplumumuzda ırkçı ideolojinin tesiri altında kalan ve istismara açık hale gelenlerin sayısı da arttı. Söz konusu ajitasyon faaliyetleri sonucunda saldırganlar kin ve nefretlerin de şiddete başvurarak kendilerini haklı görmeye başladı. Toplum ve devlete karşı bir meydan okumanın içinde girdiler. Devlet buna karşı en sert tedbirleri almak zorundadır. İslam karşıtı ırkçı akımın kökünü kurutmak toplumsal bir vazifedir. Demokratik bir toplumda ve işleyen bir hukuk devletinde ırkçı cinayetlerin aydınlatılması toplumsal barış açısından çok büyük öneme sahiptir. Katiller ve onları destekleyen tüm yapılar hukuk devletinin sunduğu tüm imkanlarla hesaba çekilmeli ve bir daha ırkçı terör olaylarının yaşanmaması için istihbarat kurumları tam kapasite çalışmalıdır. Bu bizim terör kurbanları ve yakınlarına karşı bir borcumuzdur. Hepimiz söz konusu katliamlardan ders almalıyız ve bu tip olayların küçümsenmesi, unutulmasına karşı direnmeliyiz" denildi.

Hanau kentinin Heumarkt ve Kesselstadt mahallesi Kurt-Schumacher-Platz’ta yaşları 21 ile 44 arasında 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi daha sonra kendisini öldürmüştü. Irkçı saldırıda Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Bosna Hersek vatandaşı Hamza Kurtovi, Polonya vatandaşı Mercedes Kierpacz, Bulgaristan vatandaşı Kaloyan Velkov, Romanya vatandaşı Vili Viorel Pun, Afganistanlı Said Nasser El Hashemi ve Tobias Rathjen’in Alman vatandaşı annesi Gabrielle Rathjen hayatını kaybetmişti.

Terör kurbanlarının isimleri sokaklara verildi

Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren 4’ü Türk 9 kişinin isimleri sembolik olarak sokaklara verildi. 19 Şubat 2020’de yapılan saldırının yıl dönümünde Hanau Belediyesi kurbanların isimlerinin yer aldığı çıkartmaları sokak isimlerinin yazılı olduğu tabelaların üzerine yapıştırdı. Saldırının yapıldığı alandaki sokaklara verilen isimlerin bulunduğu çıkartmalar, daha sonra yeniden sökülecek.

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