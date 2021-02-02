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Hamsi yasağı sonrası Burdur halkı istavrit ve sardalyaya yöneldi

Karadeniz’de hamsi avına yasak gelince, Burdur halkı sardalya ve istavrite yöneldi. Tezgahlarda 30 TL’den satışa sunulan hamsi, yerini istavrit, sardalya ve büyük balıklara bıraktı.

Genel 02.02.2021, 16:03
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Hamsi yasağı sonrası Burdur halkı istavrit ve sardalyaya yöneldi

Karadeniz’de hamsi avına yasak gelince, Burdur halkı sardalya ve istavrite yöneldi. Tezgahlarda 30 TL’den satışa sunulan hamsi, yerini istavrit, sardalya ve büyük balıklara bıraktı.

Karadeniz’de hamsi avı yasağının 7 Şubat’a kadar uzatılması, Burdur’daki vatandaşların istavrit ve sardalyaya yönelmesine neden oldu. Balık tezgahlarında 25-30 TL’den satışa sunulan hamsi, yerini istavrit ve sardalyaya bıraktı.

Karadeniz’de hamsi yasağının yanlış anlaşıldığını, sadece hamsi avının yasak olduğunu dile getiren balık satıcısı Hakan Acar, vatandaşların yanlış anlamasından dolayı balık satışlarının düştüğünü belirtti. Acar, “Balık pazarında bu hafta geçen haftaya göre biraz azalma var. Çünkü vatandaş televizyonları dinleyince Karadeniz’de balık yasağı olduğunu düşünüyor. Sadece hamsi yasak. Ama hamsi yasak olunca vatandaşlar bunu yanlış algılıyor. Bütün balıklar yasakmış gibi balık pazarına fazla uğramıyor. Hamsi yasak olunca küçük balık tercih edenler istavrit ve sardalyaya yöneldiler. Hamsi satışlarımız çok azaldı. Ekonomik olarak en uygun balıklardan birisi hamsi ama duyan sanki bunlar başka yerden geliyormuş gibi düşünce oluşmaya başladı. O yüzden istavrit ve sardalyaya yöneldiler” dedi.

Hamsi fiyatının ikiye katlandığını belirten müşteri Mesut Özcan ise “Küçük balıklar oldukça pahalanmış ama büyükler uygun biraz daha. Kefal, çupra falan uygun ama istavrit hamsi almaya falan kalkarsan fiyatlar ikiye katlanmış. Millet istavrite yöneldi ama o da ucuz değil” diye konuştu.

“Yıl sonuna kadar balık fiyatlarında düşüş olmaz”

Burdur’da uzun süredir balık satışı yapan Recep Özsoy, balık fiyatlarında yılsonuna kadar düşüş beklemediklerini söyledi. Şoklanmış stokların fazla olduğu için hamsi yasağının olduğunu dile getiren Özsoy, “Yasaklarımız var. Bu yasaklardan kaynaklı olan bir yavaşlama var tabiki. Halkımız balığı özlüyor. Şoklanmış stokumuz çok fazla. Şuan Türkiye’de şoklanmış stok olduğu için zaten balık yasağı var. Bir Hamsinin boyu 10 günde büyümez. Bu yasaklar şoklanmış stoku eritmek için koyulmuş bir düzen aslında. Onun dışında büyük balıklarda bir yükselme var tabi. Balık fiyatlarında bir düşüş olmaz yıl sonuna kadar. Temennimiz ucuzlaması yönünde. Halkımıza ucuz balık yedirme peşindeyiz yani. Herkesin alım gücü düştü sonuçta. Bu pandemi herkesi etkiledi. Çoğu insanımız işsiz” diyerek, balık fiyatları ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.
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