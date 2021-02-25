Hamitler’e yeni imar yolları

Osmangazi Belediyesi, Hamitler’de yürüttüğü imar yolu açma çalışmaları ile bölgenin ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor.

Hamitler Mahallesi, Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü planlı yapılaşma ile gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Hamitler’de yeni imar yolları açmak için çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede toplam 2 kilometrelik imar yolu açarak bölgenin ulaşımını rahatlattı. Bölgede yürütülen imar yolu açma çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt çalışmalarına başlanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamitler’in Bursa’nın en hızlı gelişen bölgelerinin başında geldiğini belirterek, “Hamitler’de yaşanan gelişimle birlikte yeni imar yolları açmak için çalışma başlattık. Osmangazi Belediyesi olarak buradaki çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürerek plânlı yapılaşmanın önünü açıyoruz. Açılan yeni imar yollarımız bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken, trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Bizler daha güzel bir Osmangazi için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.