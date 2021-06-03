banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'in hedefinde bu sefer Veyis Ateş var!
Sedat Peker'in hedefinde bu sefer Veyis Ateş var!
Beyaz Saray’dan Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray’dan Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Araç muayenede fahiş faiz dönemi
Araç muayenede fahiş faiz dönemi
Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı. Cezası belli oldu!
Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı. Cezası belli oldu!

Hamamcılardan peştamal ve sabunlu eylem

Covid-19 tedbirleri kapsamında işletmeleri kapalı bulunan hamam ve SPA işletmecileri, bellerine peştamal bağlayıp ellerine sabun alarak işletmelerinin açılması için eylem yaptı.

Genel 03.06.2021, 23:01
Hamamcılardan peştamal ve sabunlu eylem

Covid-19 tedbirleri kapsamında işletmeleri kapalı bulunan hamam ve SPA işletmecileri, bellerine peştamal bağlayıp ellerine sabun alarak işletmelerinin açılması için eylem yaptı.

Türkiye’nin değişik illerinden İzmir’e gelen hamam ve SPA işletmecileri Konak Meydanı’nda buluştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunan işletmelerinin açılması için eylem yapan hamamcılar, bellerine peştamal bağlayıp ellerine sabun alarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Hamamların temizlik yuvası olduğunu savunan işletmeciler adına açıklama yapan Türkiye Hamamlar ve SPA’lar Birliği Basın Sözcüsü Kemal Özcan, “Bizim işletmelerimizde müşterilerimiz her an, her saniye suya ve sabuna erişiyor. Suyun, sabunun içinde hizmet verilen hamamda virüs barınamaz” diyerek işletmelerinin de hizmet vermeye başlamasını istediklerini söyledi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı eylemde, bellerine peştamal bağlayan hamamcılar, “Su, sabun, temizlik başka nerede var” şeklinde slogan atarak işletmelerinin açılması gerektiğini savundu.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu