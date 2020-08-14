Hamamarkası’nda tarih canlanıyor

Altındağ Belediyesi, tarihi alanlara sahip çıkmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Tarihi Hamamarkası bölgesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı. Tarihi bölge yeniden canlandı.

Tarihi ve kültürel alanlara özel önem veren Altındağ Belediyesi, Hamamarkası bölgesinde yoğun bakım çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde bölgeyi tamamen yenileyen ekipler, tarihi dokuya sahip çıkmakla kalmadı, ziyaretçilerin otopark sıkıntısını da giderdi.

Otopark sorununa çözüm

Hamamarkası sokaklarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asım Balcı şunları kaydetti:

“Tarihi bölgede yoğun bir bakım çalışması başlattık. Bölgede sokakları taban tuğlası ile kaplıyor, gerekli yerlere dolgu yapıyor, gerekli yerlere ise kot ayarı yapıyoruz. Bölgede otopark olarak kullanılan 2 alanı ihtiyaca göre yeniden düzenledik. Uzunkavak Sokak’ta bulunan otopark ile Öksüzler Sokak ve Koyungözü Sokak arasındaki bölgede bulunan 2 otoparkımızda zeminleri düzenleyip, tabanları taban tuğlası ile kaplıyoruz. Böylece, bölge sakinlerinin ve buraya gelen ziyaretçilerin otopark sorununu büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz”

“Çalışmalarımız devam edecek”

Bölgedeki çalışmaların Koyungözü, Gelin, Eğriyol ve Cingöz sokaklarda devam ettiğini söyleyen Başkan Balcı “Tarihi açıdan önemi ve değeri olan her yer bizim için çok değerli Bu bölgelerde hayatı daha konforlu bir hale getirmek ve ziyaretçi sayısını artırabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Altındağ Belediyesi olarak tarihimizi korumayı, kültürümüze sahip çıkmayı görev biliyoruz. Çalışmalarımızı diğer sokaklarda da genişleterek sürdüreceğiz” dedi.