Haluk Levent’ten arabalı vapurda 100. yıl konseri

Ünlü sanatçı Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılında arabalı vapur üzerinden İzmir Körfezi’nde konser verdi. Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen konserde İzmirliler, evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ünlü sanatçıya eşlik etti.

İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını Haluk Levent konseriyle kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan konserde Levent, İzmir Körfezi’nde bir feribottan tüm İzmir’e şarkı söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konseri kıyı hattındaki İzmirlilerde balkonlarından izledi. Levent’in şarkılarına eşlik eden İzmirliler ışıklarını açıp kapatarak konsere katıldı.

Sosyal mesafe kuralı gereği Levent, konsere orkestrayla değil üç müzisyenle çıktı. Ses ve ışık sistemiyle donatılmış feribot aynı zamanda Körfez’de büyük bir görsel şölen de oluşturdu. Levent’e feribotta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

“İzmir bizi duyuyor”

Haluk Levent, “19 Mayıs’ın 100. yılında Samsun’daydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yılında ise İzmir’de konser verme şansına sahip oldum” dedi. Levent, ışıklarını açık kapatan İzmirlileri gördükçe, “İzmir bizi duyuyor. Bu yanıp sönen ışıklar için şarkı söyleyeceğiz. Korona virüsü salgını nedeniyle evlerimizden çıkmamak durumundayız. Böyle bir talihsizlik oldu; ancak bu yıl da yüreğimizdeki coşku meydanlardaymışız gibi olacak” şeklinde konuştu. Hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya adadığı İzmir şarkısını da söyleyen Levent, konserini İzmir Marşı ile bitirdi.

Öte yandan Haluk Levent, konser gelirini hayatını virüsten kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı.