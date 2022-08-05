Haluk Levent’e çocuk sesleri korosu eşlik etti

Türk rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali dahilinde konser verdi. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da binlerce hayranının karşına çıkan sevilen sanatçıya konserinin bir bölümünde Büyükçekmece Belediyesi Bir Yıldız Eşliğinde Çocuk Sesleri Korosu eşlik etti.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sona yaklaşılırken festival çerçevesinde düzenlenen halk konserlerine ilgi çok yoğun oluyor. Önceki gece halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkıları ve güçlü yorumu ile adeta Büyükçekmece’yi salladı. Binlerce hayranı ile birlikte şarkılarını seslendiren sanatçı, konserin bir bölümünde de şarkılarını Bir Yıldız Eşliğinde Çocuk Sesleri Korosu ile birlikte söyledi. Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşatan Haluk Levent, kendisine yoğun ilgi gösteren Büyükçekmecelilere teşekkür etti. Gecenin bir diğer sürprizi de Büyükçekmece’nin sevilen ismi Rock Müzik sanatçısı Murat Mermer’in sahneye gelmesi oldu. Levent ve Mermer’in birlikte söyledikleri şarkılar coşkuyu zirveye taşıdı. Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komite Başkanı Dr. Hasan Akgün’de festivale katılımı ve Büyükçekmece’nin sanat hayatına verdiği katkılardan ötürü Haluk Levent’e teşekkür ederek, plaket ve çiçek verdi.