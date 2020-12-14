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Halkın yarısı ‘gizli anayasa çalışması’ olduğunu düşünüyor

Türkiye’de insanların yarısı, siyasetçi Ümit Özdağ’ın, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.

Genel 14.12.2020, 11:16
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Halkın yarısı ‘gizli anayasa çalışması’ olduğunu düşünüyor

Türkiye’de insanların yarısı, siyasetçi Ümit Özdağ’ın, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.

CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi’nin bir araya gelerek yeni anayasa taslağı üzerinde çalıştığını iddia eden Ümit Özdağ, bu gelişmeler üzerine partisinden ihraç edildi. Toplumdaki gelişmeleri Kasım ayı Sosyometre Araştırması’nda ele alan araştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı sonuçlara ulaştı. 2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların yüzde 50,1’i Özdağ’ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılan CHP seçmeninin yüzde 35,6’sı, “Millet İttifakı ile HDP arasındaki ilişkinin gizlilikle devam etmesi gereklidir” derken, İYİ Parti seçmeninin yüzde 69,6’sı ise “Millet İttifakı ile HDP arasında gizli veya açık bir ittifak olmamalıdır” şeklinde düşünüyor.

Siyasetçi Ümit Özdağ’ın, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddiaları ülke gündemine bomba gibi düştü. Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırlandığı öne sürülen anayasa taslağı federatif sisteme kapı araladığı gerekçesiyle tepkilerin odağında yer aldı. Çok dilli eğitim talebi, din dersi yerine ‘kültür’ dersi, ateistliğe atıf ve eşcinselliğe anayasal güvence gibi önemli detayların yer aldığı çalışmaya, pek çok siyasi tepki gösterdi. Araştırma şirketi Areda Survey, taslağın kamuoyu üzerindeki yankılarını ele alan önemli bir çalışmaya imza attı.

Areda Survey’in toplumsal olaylara ışık tuttuğu Sosyometre Araştırması 3-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 360 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si kadınlardan oluşurken, eğitim durumunu lisans olarak belirtilen katılımcıların oranı yüzde 18,7 oldu.

Katılımcılar: İddialar ‘doğru’

Kasım ayını kapsayan Sosyometre Araştırması, vatandaşların anayasa taslağı çalışmalarına yönelik fikrini de gün yüzüne çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, “Ümit Özdağ’ın iddia ettiği CHP-İYİ Parti-HDP’nin yer aldığı ortak anayasa çalışmasına inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50,1’i evet dedi. Bugün seçim olsa oyumu HDP’ye veririm diyenlerin yüzde 15,5’i de anayasa çalışması yapıldığına inandığını açıklarken, seçimini AK Parti’den yana kullanacağını ifade eden katılımcıların yüzde 94,1’i iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. Eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklayan vatandaşların yüzde 60,6’sı çalışmanın doğruluğuna inanıyor.

Özdağ doğruyu söyledi

Ümit Özdağ, anayasa çalışması yapıldığını ifşa ettikten hemen sonra partisi İYİ Parti’den ihraç edildi. Areda Survey’in Kasım ayı Sosyometre Araştırması’nda bu detay da yer aldı. Katılımcıların yüzde 44,5’i ‘söyledikleri doğru, ihraç edilmesi yanlış’ derken, yüzde 37,5’i ‘söyledikleri yalan, bu nedenle ihraç edilmesi doğru’ dedi. Katılımcıların yüzde 13,1’i ‘söyledikleri doğru ama partisine zarar verdiği için ihracı normaldir’ yanıtını verirken, yüzde 4,9’u ise ‘söyledikleri yalan ama ihraç edilmesi de yanlış’ diye cevapladı.

Her 4 İYİ Partiliden 1’i, Özdağ’ın ihracını yanlış buluyor

İYİ Parti seçmeni içinde ‘söyledikleri doğru, ihraç edilmesi yanlış’ diyen oranının yüzde 14,9 ve ‘söyledikleri yalan ama ihraç edilmesi de yanlış’ diyen oranının yüzde 9,9 olarak gerçekleşmesi iddianın doğru veya yanlışlık değerlendirmesinin ötesinde, her dört İYİ Partili’ den birisinin Ümit Özdağ’ın partiden ihraç edilmesini yanlış bulduğunu değerlendirmesi dikkat çekti.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı’na resmi olarak HDP’yi dahil etmeli midir?” şeklindeki soruya çarpıcı yanıtlar verildi. İlgili soruya ‘Evet, gizli ittifak resmileştirilmelidir’ şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 46 olurken, ‘kesinlikle gizli veya açık ittifakın içinde yer almamalıdır’ cevabı verenlerin oranı yüzde 39,9 oldu. Katılımcıların yüzde 14,1’i ise desteğin gizlice sürdürülmesini istiyor.

HDP: “Geliyorum”, İYİ Parti: “Sakın!”, CHP: “Susun” diyor

HDP seçmeninin yüzde 77,3’ü “ittifak resmileşmelidir” derken, İYİ Parti seçmeninin yüzde 69,6’sı “kesinlikle gizli veya açık ittifak olmamalıdır” şeklinde görüşünü ifade etti. CHP seçmeninse yüzde 35,6’sı ittifakın gizli ortaklık şeklinde devam etmesinin gerektiği cevabını verdi.

“Ordumuza hakaret, cezalandırılmalı”

Araştırmada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği, “Türk ordusu satılmıştır” sözleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,8’i, “bu ifade ordumuza hakarettir, cezalandırılmalıdır” cevabını verdi. Bugün seçim olsa oyunu CHP’den yana kullanacağını belirten katılımcıların yüzde 95,2’si, HDP’ye oy vereceğini açıklayanların ise yüzde 88,5’i, Başarır’ın sözlerini doğru buldu.
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