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Halk otobüsleri yan yana dizilerek "Maske, mesafe, Temizlik" uyarısı yaptı

PANDEMİ SÜRESİNCE ÖNLEMLERİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE KURALLARI İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPIYOR.

Genel 26.10.2020, 13:07
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Halk otobüsleri yan yana dizilerek "Maske, mesafe, Temizlik" uyarısı yaptı

Kocaeli’de belediye ait halk otobüsleri yan yana dizilerek yaptıkları koreografi ile korona virüse karşı, "Maske, mesafe ve temizlik" mesajı verdi. Otobüslerin koreografisi ise havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgına karşı çalışmalar devam ederken, Kocaeli’de bir araya gelen halk otobüsleri de virüse karşı alınması gereken önlemler için koreografi ile mesaj verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin salgının önüne geçebilecek temizlik, maske ve mesafe kuralları için başlattığı "TMM mı" adlı farkındalık çalışmaları kapsamında büyükşehire ait halk otobüsleri yan yana dizilerek "TMM" yazısı oluşturdu. 10 otobüs ile oluşturulan yazı ile vatandaşlara, korona virüse karşı alınması gereken önemli tedbirler hatırlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Plaj yolu otobüs garajında yapılan koreografi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerle yazılan "TMM" koreografisi ise temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapıldı.

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