Halk Et Mobil Tır’ı yollarda

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Halk Et Satış Tırı Kemer’in ardından Elmalılı vatandaşlarla buluştu. Türkiye’de bir ilk olan Mobil Halk Et Satış Mağazası’na Elmalılılar yoğun ilgi gösterdi. Mobil Halk Et Tırı her Salı Elmalı Cumhuriyet Meydanı’nda satış yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Halk Et Satış Mağazaları Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik’teki şubelerinde hizmet vermeye devam ederken, Mobil Halk Et Tırı da ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Batı ilçelerinde hizmet vermeye başlayan ve ilk durağı Kemer ilçesi olan Mobil Halk Et Satış TIR’ının ikinci durağı Elmalı oldu. Elmalı Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’dan 17.00’ye kadar satış yapan Halk Et Tırına Elmalı halkı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar başta dana ve kuzu eti olmak üzere kuşbaşı, kıyma, pirzola gibi et çeşitlerini uygun fiyatlarla almanın memnuniyetini yaşadı.

Halk Et’te fiyatların her bütçeye uygun olduğunu belirten Elmalı esnaflarından Kenan Onat “Pandemi ile birlikte zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemlerde Büyükşehir Belediyemizin halka yönelik bu hizmetini çok yerinde ve anlamlı buluyorum. Halk Et’in fiyatları halka hitap ediyor. Fiyatlar her bütçeye uygun” dedi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Mobil Halk Et uygulamasının halka hizmete verilebilecek en güzel örnek olduğunu söyleyen Turan Sarıbaşak ise, “Gerçekten ekonomik olarak vatandaşın cebini rahatlatacak çok yerinde bir uygulama. Fiyatlar piyasanın oldukça altında. Bu zamanda bu fiyata güvenli eti bulmak son derece kıymetli” diye konuştu.