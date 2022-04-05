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"Halk ekmek" Ramazan boyunca bedava

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyeye ait halk ekmek fabrikasında günlük 10 bin adet üretilen ekmek, Ramazan boyunca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülke genelinde bir ilke imza attıklarını belirterek, “Şehrimiz, paylaşma ve yardımlaşma ayı Ramazanın ruhuna uygun bir hareketin merkezi oldu” dedi.

Genel 05.04.2022, 15:57
"Halk ekmek" Ramazan boyunca bedava

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyeye ait halk ekmek fabrikasında günlük 10 bin adet üretilen ekmek, Ramazan boyunca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülke genelinde bir ilke imza attıklarını belirterek, “Şehrimiz, paylaşma ve yardımlaşma ayı Ramazanın ruhuna uygun bir hareketin merkezi oldu” dedi.

Elbistan Belediyesi’ne ait halk ekmek fabrikasında, ekmek ve Ramazan pidesinin 1 liradan satılacağı bizzat Başkan Mehmet Gürbüz tarafından duyurulmuştu. Halk ekmekte pide ve somun, Ramazan’ın ilk 3 günü 1 TL’den satıldı. Bu süre zarfında Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, ekonomide yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak iş dünyasına yaptığı ‘ekmeği ücretsiz dağıtma’ çağrısı karşılık buldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı, çağrıya olumlu yanıt verdi. İş adamı ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz arasında imzalanan protokolle birlikte Ramazan ayının geri kalan günleri boyunca üretilecek yaklaşık 300 bin ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtımı da başlamış oldu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürbüz, dar gelirli vatandaşlara en ucuz ekmeği sunma gayretinde olduklarını söyledi. Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak halk ekmek fabrikamızda kapasitemizi artırarak vatandaşlarımıza ramazan pidesini en ekonomik bir şekilde nasıl sunarız bunun gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla da ekmek fiyatlarımızı 1 TL olarak belirledik. İş dünyamıza çağrıda bulunarak gelin bu ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtalım dedik. İş adamlarımız da bu çağrımıza olumlu cevap verdi ve hamdolsun ramazan ayı boyunca her gün 10 bin adet ekmek, vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılacak. Evinden çıkıp gelemeyen gerek yaşlı, gerekse hasta vatandaşlarımızın bize ulaşması durumunda ekmeklerini adreslerine ulaştırıyoruz” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin, tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Hem yardım kolileri, hem halk ekmek, hem de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık giysi için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Giyim marketimiz kısa bir süre sonra açılıyor. Biz burada gençlerimizi ve çocuklarımızı ücretsiz giydireceğiz. Biz bu bayrama hep birlikte mutlu ve huzurlu olarak gireceğiz inşallah. Mevlana’nın sözünde bahsettiği gibi ’Biz tek kanatlı kuşlarız, birbirimize sarılmadan uçamayız.’ Bunun için hep birlikte bayram edelim” görüşlerini aktardı.

Tüm iş adamlarını hayırda buluşmaya davet eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ben tüm iş adamlarımıza tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ramazan paylaşma ayı, Ramazan birlik beraberlik ayı, zor günleri hep birlikte dayanışma ile atlatırız. Ramazan ayında herkesin bayram etmesi için hem devlet olarak, hem de iş adamlarımız anlamında tüm imkanlarımızı seferber edelim ve Ramazan Bayramı’nı birlikte kucaklayalım. Bizlere destek olan tüm iş adamlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum” sözleri ile açıklamasını tamamladı.

Ücretsiz olan halk ekmekten almak için bekleyen vatandaşlar da güzel bir hizmet olduğunun altını çizdiler.

Başkan Gürbüz ve hayırsever iş adamına teşekkür eden vatandaşlar, “Şu ekonomik durumda bizler için bir destek oldu. 4-5 tane alıp evimize gidiyoruz. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Türkiye’ye örnek olacak bir şey” diye konuştular.

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