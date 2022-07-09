Halk ekmek büfesinden vatandaşlara bayramda bedava ekmek

Halk ekmeği büfesi işleten Yaşar Gönen, yardımsever vatandaşların bağışıyla her bayram halka ücretsiz ekmek dağıtıyor.

Keçiören’de bulunan Bağcı Ekmek Büfesinde 13 senedir çalışan Yaşar Gönen, yardımsever vatandaşların bağışlarıyla her bayram ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor. Sabah ve akşam olmak üzere belirli saatlerde ekmek sırasına giren vatandaşlar ekmeklerini almak için uzun bir kuyruk oluşturuyor. Bayram dışında da bağışların olduğunu söyleyen Günen, “Günlük 50-100 lira veriyorlar onları da askıda ekmek var şeklinde dağıtıyoruz” dedi.

Bakkallardakine göre halk ekmeğinin daha uyguna geldiğini ve insanların daha çok rağbet göstermeye başladığını söyleyen Gönen, “İhtiyacı olan vatandaşlara devamlı yardım halindeyiz. Hatta ramazan bayramında devamlı sabah akşam ekmek dağıttık. Allah razı olsun iyi günde, mübarek günde denk getirdiler. Hem Cuma günü hem de arefe günü. Çeşitli vatandaşlarımız devamlı yardımcı oluyorlar. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Normalde gün içinde ortalama bin 400, bin 500 ekmek tüketiyoruz. Bugünkü ekmek sayısı oldukça fazlaydı. Sabah ve akşam olmak üzere dağıtılan ekmek 3 bini buldu. Piyasadaki durumlara göre çok mağdur olan arkadaşlarımız var. Ekmek bakkallarda 4 lira o yüzden ilgileri daha da çoğaldı. Belediyemizden Allah razı olsun. Çalışan bütün insanlarımızdan Allah razı olsun. İnşallah böyle davam eder ve ekmeğe zam gelmez” diye konuştu.

Sırada bekleyip ekmeklerini alan vatandaşların ise tepkileri olumlu yöndeydi. Özellikle bayramlarda böyle uygulamaların olması destekleyen vatandaşlar, kim olduğunu bilmedikleri yardımseverlere hayır dualarda bulundular.