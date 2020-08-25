’Halk ekmek’ büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ’halk ekmek’ satış büfelerine gramajı düşük ekmek satışı yaptığı belirlenen 2 fırına, vatandaşlardan gelen şikayet sonrasında ceza kesilerek üretim sözleşmeleri feshedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan ’halk ekmek’ satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları ekmeklerin gramajlarının belirlenen standardın altında olduğunu görünce Dilovası Belediyesini arayarak şikayet etti. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine Dilovası Belediyesi harekete geçti. Ekipler tarafından ilçede bulunan ’halk ekmek’ satış noktaları tek tek denetlendi. Denetimler sonrası iki fırının büfelere gramajı düşük ekmek verdiği tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası ile yapılan görüşmeler sonrası büfelere düşük gramajlı ekmek veren iki fırının sözleşmeleri feshedildi ve idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonrası iki fırının halk ekmek büfelerine eksik gramajlı ekmek verdiği tespit edilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmış ve sözleşmelerinin feshedilmesinin yanı sıra idari para cezaları kesilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın aynı kalite, gramaj ve daha uygun fiyatlarla ekmek almasını sağlamak için açılan halk ekmek büfelerimizde kimsenin halkımızı kandırmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin halkımızın ekmeğinde gözü olamaz. Bundan sonra da denetimlerimiz aralıksız olarak sürecektir” dedi.