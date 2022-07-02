Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki metrobüs alev aldı

Beyoğlu Haliç Köprüsü’nde 09.30 sularında Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde bulunan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü kapıları açıp yolcuları son anda indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın metrobüsün motor kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiği metrobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken Haliç köprüsü üzerinden çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekici yardımıyla çekilirken oluşan trafik dron ile görüntülendi.

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