Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı

Türkiye’de meydana gelen depremin hissedildiği Suriye’de enkaz altında kalan bir çocuk canlı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Suriye’de de hissedilmiş ve yıkıma neden olmuştu. 812 kişinin hayatını kaybettiği Suriye’de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Halep’te enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sivil savunma ekipleri, Halep’te enkaz altında kalan bir çocuğu çıkardı.

Öte yandan enkazdan çıkarılanlar Afrin’deki hastanelere götürüldü. Hastane koridorundan çekilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.