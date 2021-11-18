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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genel 18.11.2021, 12:52
ANKARA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."