Hakkari’de Şehit Ahmet Asan için tören düzenlendi

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Kurmay Başkanı Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan’ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Asan için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı’na götürülen Şehit Asan’ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Kütahya’ya uğurlandı.