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Hakkari’de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.
Genel 04.01.2021, 14:57
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı.
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