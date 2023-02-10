HAK-İŞ/HİZMET-İŞ sendikasından depremzede üyelerine 100 milyon liralık yardım

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu olarak depremden etkilenen 10 ildeki 40 bin üyemize toplam 100 milyon TL’lik afet yardım desteği yapma kararı aldık” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 40 bin üyesine toplamda 100 milyonu bulan ’afet yardım’ desteği yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Arslan, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yıkımlara neden olan depremde hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

“HAK-İŞ ile Birlikte Depremzedelere Sen De El Uzat’ yardım kampanyasına 3 milyon Türk Lirası bağışta bulunduk”

HİZMET-İŞ olarak depremin yaralarını sarabilmek için depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Arslan, “Sendikamızda kriz masası oluşturduk ve ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Afet İşleri Komitelerimizin oluşturduğu arama kurtarma ekibimiz Konfederasyonumuz HAK-İŞ koordinasyonunda ‘HAK Umut Timi’ ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a hareket etti. Enkazdan yaralıları kurtarmak için canla başla çalışan komite üyelerimiz 3 yaşındaki Gökçe kızımızı ve annesi Vildan’ı enkazdan sağ salim çıkardı. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in AFAD ile koordineli bir şekilde başlattığı ‘HAK-İŞ ile Birlikte Depremzedelere Sen De El Uzat’ yardım kampanyasına 3 milyon Türk Lirası bağışta bulunduk” açıklamasında bulundu.

“Depremzede üyelerin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere 100 milyon afet yardım desteği yapma kararı aldık”

Arslan, HAK-İŞ Genel Merkezi ve şube başkanlıkları tarafından depremden zarar gören üyeler ve vatandaşlar içim hazırlanan mont, bot, eldiven, iç giyim gibi giysilerin yanında battaniye, uyku seti, ısıtıcı tüp, powerbank, çocuk bezi, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım malzemelerinin de deprem bölgesindeki üyelere ve depremzede vatandaşlara ulaştırıldığını açıkladı. Arslan, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

“HİZMET-İŞ Sendikası Yönetim Kurulunda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki üyelerin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere 100 milyon afet yardım desteği yapma kararı aldık. Ayrıca depremden etkilenen üyelerimizin yaşadıkları kayıpları sağlıklı ve sistemli bir şekilde tespit edebilmek için ‘HİZMET-İŞ AFET DESTEK PLATFORMU’ kurulmasını kararlaştırdık.”

Arslan, konuşmasının sonunda depremden zarar gören tüm vatandaşların ve üyelerin yanında olduklarını, desteklerin de devam edeceğini belirtti.